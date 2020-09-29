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МО Арцаха опубликовало фотографии потерь ВВС Азербайджана

МО Арцаха опубликовало фотографии потерь ВВС Азербайджана

Министерство обороны Арцаха опубликовало фотографии, демонстрирующие потери ВВС Азербайджана. Как передает «Арменпресс», фотографии опубликованы на официальном сайте МО Арцаха.

ВВС Азербайджана в ходе боевых действий в отношении Арцаха понесли значительные потери. Армянская сторона сбила 4 вражеских вертолета, 1 самолет и 49 БПЛА.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 49 БПЛА, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет.


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