Российский военкор обнаружил обломки азербайджанского самолета, сбитого АО Арцаха: видеоматериал

Российскому военному корреспонденту Семену Пегову, автору проекта “WarGonzo”, удалось обнаружить останки азербайджанского самолета, сбитого Армией обороны. «Арменпресс» ниже представляет видеоматериал, опубликованный Пеговым.

Ранее пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян заявил, что в районе арцахского городе Мартуни был сбит вражеский самолет.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 36 БПЛА, 36 танков, 1 боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР, 47 БТР и 1 самолет.