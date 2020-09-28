Подразделения Армии обороны Арцаха проводят карательные действия: ВИДЕО
Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видеоролик программы «Зинуж», на котором видно, как подразделения Армии обороны Арцаха проводят карательные действия, поражая цели противника. Как сообщает Арменпресс, отмечается, что военнослужащие выполняют свои боевые задачи на высоком уровне.
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