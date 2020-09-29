Газета “Айастани Анрапетутюн”: До какой степени можно прощать и терпеть турка?

“Цель Турции продвижение новых условий в новой ситуации. Теперь эта страна стремится к новой ситуации. И не только ради Азербайджана. Азербайджан фактически не существует для этого, но является частью его территории. Турки действуют по тому же почерку не только для того, чтобы иметь преимущество в вопросе Арцаха и выступать с этих позиций, но и для противодействия заявлениям о том, что последним договором, заключенным между Турцией и Арменией был Севрский и он должен стать реальностью.

Иными словами, для создания новой ситуации и навязывания новых условий Турция использует кровь азербайджанцев. Вновь распространяются ложные слухи о подрыве единства армянства. Но этого больше никогда не произойдет. Эта война, конечно, создаст новую ситуацию, но в этой ситуации голос Армении будет звучать громче”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.