Газета “Айастани Анрапетутюн”: Настало время называть вещи и явления своими именами

“Армения - страна, находящаяся в состоянии войны, и прекращение огня, которое длилось довольно долго, создало лишь иллюзию мира. С точки зрения психологии людям присуще чувство непрерывности. Им кажется, что их завтрашний день будет примерно таким, каким был вчерашний, и следующий день тоже будет похож на предыдущий. Если этой психологической позиция не будет в человеке, он постоянно будет подвержен потрясениям, возникнет внутренняя тревога, и он не сможет жить спокойно, в своем обычном ритме. Такие катастрофические ситуации, как война, сразу ломают эту цепочку непрерывности, и человек оказывается в совершенно новой, в какой-то мере и неожиданной ситуации”, - сказала в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” кандидат психологических наук, доцент Карине Налчаджян.

В повседневной жизни и в политическом лексиконе мы очень часто избегаем употреблять слово “враг”, заменяя его “противником”. По словам психолога, когда мы говорим “противник”, мы даем смягчающую оценку. Между тем, турка нужно называть врагом, в противном случае мы выступаем с позиций жертвы. Это ложный гуманизм, а страна, находящаяся в нашем положении, наш народ не имеет права быть в душевном состоянии жертвы”, - сказала Налчаджян, подчеркнув, что в войнах очень большую роль играет психологический фактор, хотя и не первичную”.

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