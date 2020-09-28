Площадка «Армяне сегодня» начала флешмоб в поддержку солдат

Информационная площадка «Армяне сегодня» отдела диаспоры ГНКО «Центр по связям с общественностью и информации» при аппарате премьер-министра Армении запустила флешмоб, цель которого - дать армянам диаспоры возможность выразить пожелания охраняющим границу солдатам.

Как сообщает Арменпресс, в сообщении платформы говорится:

“Дорогие соотечественники из диаспоры!

Вы знаете, что наших солдат всегда воодушевляли наши пожелания, они придавали им стойкость, помогали, чтобы решимость удваивалась, устраивалась, увеличивалась в четыре раза. Сейчас настало время снова помочь им, снова вдохновить, снова воодушевить.

Дорогие соотечественники из диаспоры,

Ждем ваших видеообращений, где будут ваши пожелания. Хотя бы издалека, хотя бы в условиях закрытых границ, но своим видеообращением вы будете рядом с нашими солдатами. Просим размещать ваши видео на ваших страницах в Фейсбуке, отмечать страницу «Армяне сегодня» в Фейсбуке, и мы опубликуем их на наших площадках.

Обязательно используйте... #StopAzerbaijaniAggression, #StopAliyev, #ArtsakhStrong”