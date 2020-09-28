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ЕНП призывает к прекращению боевых действий

ЕНП призывает к прекращению боевых действий

Европейская народная партия призывает к немедленному прекращению боевых действий на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Политического форума партии.

«ЕНП также глубоко обеспокоена новой крупномасштабной военной агрессией на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном и жертвами среди гражданского населения, в том числе и детей. Все стороны обязаны соблюдать международные обязательства по урегулированию конфликта мирным путем исключительно политическими средствами. Необходимо немедленно предпринять практические шаги для прекращения боевых действий и вывода войск на позиции, которые они занимали до 27 сентября 2020 года. Мы решительно поддерживаем возвращение к переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении.


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