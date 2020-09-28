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Украинские СМИ и эксперты активно представляют ситуацию в Арцахе

Украинские СМИ и эксперты активно представляют ситуацию в Арцахе

В украинских СМИ активно освещаются события в Арцахе. По мнению политического обозревателя Марата Акопяна, в целом реакция медиа сбалансированная и представляются позиции всех сторон. 

«Есть редкие исключения, которые публиковали информацию из азербайджанских источников, но это не носило системного характера», — как сообщает Арменпресс, отметил он в комментарии UA-Report.info.

Эксперт отметил заявления украинских депутатов Артема Дмитрука и Дарьи Володиной, указав, что это важная поддержка со стороны парламентариев.

Накануне большой репортаж про события в Карабахе был представлен на телеканале НАШ, свое мнение в эфире высказал генерал Вилен Мартиросян, посол Армении Тигран Сейранян, исполнительный директор Союз армян Украины Оваким Арутюнян и другие эксперты.


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