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Указами президента Арцаха 46 военнослужащих посмертно награждены медалями

Указами президента Арцаха 46 военнослужащих посмертно награждены медалями

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы о посмертном награждении 46 военнослужащих Армии обороны Арцаха медалью «Боевая служба» за мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах в ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных противником 27 сентября. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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