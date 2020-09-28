Указами президента Арцаха 46 военнослужащих посмертно награждены медалями

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы о посмертном награждении 46 военнослужащих Армии обороны Арцаха медалью «Боевая служба» за мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах в ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных противником 27 сентября. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.