Азербайджанская сторона потеряла около 400 человек

В ходе боевых действий на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана противник потерял более 400 человек.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал заместитель командующего Армией обороны Арцаха Артур Саркисян.

«По состоянию на 17:00 зарегистрированы следующие потери противника: 36 БПЛА, 47 единиц бронетехники, более 400 потерь в живой силе», - сказал Саркисян.

По его словам, боевые действия продолжаются на северном, южном и юго-восточном направлениях. Саркисян подчеркнул, что интенсивность и динамика боевых действий сохраняются.