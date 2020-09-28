Генсек МОФ выразила поддержку Армении

Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо выразила поддержку Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Мушикивабо написала Twitter.

«Выражаю полную поддержку Армении, государству-члену МОФ, выражаю глубокую озабоченность по поводу возобновления военных действий в Карабахе, в результате которых погибло много мирных жителей и солдат.

Призываю к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению диалога для урегулирования конфликта путем переговоров», - написала генеральный секретарь Международной организации Франкофонии.