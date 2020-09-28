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Генсек МОФ выразила поддержку Армении

Генсек МОФ выразила поддержку Армении

Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо выразила поддержку Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Мушикивабо написала Twitter.

«Выражаю полную поддержку Армении, государству-члену МОФ, выражаю глубокую озабоченность по поводу возобновления военных действий в Карабахе, в результате которых погибло много мирных жителей и солдат.

Призываю к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению диалога для урегулирования конфликта путем переговоров», - написала генеральный секретарь Международной организации Франкофонии.


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