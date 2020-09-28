С азербайджанскими паспортами протурецкие террористы могут направиться в Россию

Вопреки призывам международного сообщества прекратить военные действия, Азербайджан нагло продолжает интенсивные обстрелы территории Республики Арцах. Из откровений бакинских политологов различным СМИ стало понятно, чем обусловлено наглое поведение Баку.

Дело не только и не столько в масштабной военно-политической поддержке Азербайджана со стороны Турции, сколько в уверенности официального Баку в том, что Россия в конфликт не вмешается. "...Россия больше не является доминантом в регионе. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что Москва на этот раз никаких действий не предпримет, у нее множество проблем, на четвертый фронт - после Ливии, Навального, Беларуси - у нее просто не хватит сил. Да и иначе она окончательно потеряет союзников в лице Азербайджана и Турции", - заявил, в частности, EADaily Эмиль Мустафаев.

По словам же Ильгара Велизаде, "Россия обращается к сторонам конфликта остановить боевые действия, но на данный момент можно сказать, что Россия в ситуацию не вмешивается, и российские военные не выступают на стороне Армении". Турция же, считают в Баку, предпримет какие-то шаги, окажет военную помощь, если Азербайджан официально обратится к Анкаре, а "сейчас в этом нет необходимости".

Вранье! Представители ВС Турции активно вовлечены в ведущиеся Азербайджаном против Арцаха военные действия в тех областях, в которых азербайджанцы попросту ни на что не способны. В частности, убежден руководитель аналитического центра “Энакет”, бывший советник президента Арцаха Тигран Абрамян, они задействованы в управлении БПЛА, авиации, разведки и т. д.

Абрамян также уверен, что Азербайджан не имеет проблем с сокрытием числа жертв именно по той причине, что разместил в первых эшелонах своих действий боевиков, прибывших в Азербайджан при поддержке и вербовке Турции. “Естественно, что их бросают в бой в горячих точках, а потери в их рядах не отражают потерь азербайджанской армии. Учитывая то обстоятельство, что они являются гражданами другой страны, сведения держатся в тайне и внутри Азербайджана”, - отмечает эксперт.

Как сообщается на странице Единого армянского информационного центра в Facebook, в Арцахе на стороне Азербайджана воюет порядка 4 тыс. сирийских боевиков из протурецких террористических организаций. Курдское издание Afrin Post сообщило сегодня, что Турция открыла два пункта набора наемников для отправки в Азербайджан в сирийском Африне, в школах Амира Гобари и Ажар Африн.

«Ирония заключается в том, что желающих так много, что образуются огромные очереди», - пишет Afrin Post. Большое количество желающих поехать в Азербайджан издание объясняет тем, что турецкие власти снизили сирийским наемникам зарплаты в Ливии.

Ранее Центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) со штаб-квартирой в Лондоне сообщил со ссылкой на надежные источники, что группа сирийских боевиков из подконтрольных Турции группировок приехала в Азербайджан из Турции. Источники SOHR подтвердили, что готовится еще одна группа для отправки в Азербайджан.

“Такое развитие событий является частью турецкой политики по превращению сирийских боевиков в наемников”, - говорится в сообщении. В Центре уточнили, что речь идет о переброске более 300 человек из группировок “Султан Мурад” и “Аль-Амшат” из захваченного турецкими войсками курдского кантона Африн на северо-западе сирийской провинции Алеппо. Также в телеграм-каналах появилось видео, на котором вооруженные боевики с возгласами “Аллах Акбар”, якобы, едут на пикапах по Азербайджану в сторону фронта.

И дело отнюдь не только в Арцахе. Экс-глава МИД Нагорно-Карабахской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Меликян убежден, что для Турции возобновление азербайджанской агрессии против Арцаха является еще и операцией прикрытия.

"Уже известно, что около 4000 находящихся на содержании Анкары и полностью подконтрольных ей боевиков на днях были переброшены в Азербайджан. Считается, что они должны были принять участие в боевых действиях против Армии обороны Арцаха и это отчасти правда. В действительности миссия их предусматривает куда более широкий охват. Уже в ближайшие дни значительная часть этого контингента сможет, используя выданные им в Баку реальные азербайджанские удостоверения личности, начать инфильтрацию на территорию России - в Дагестан и Чечню, а также будет переправлена морем на территорию Западно-Казахстанской и Атырауской областей Республики Казахстан, откуда сможет без особых помех попасть в Узбекистан и Кыргызстан", - написал он на своей странице в Facebook.

Это вполне вписывается в то, о чем мы писали в контексте региональных и глобальных планов Анкары. Очевидно, что России не с руки вступать в конфликт с членом НАТО Турцией. Но если кое-кому, особенно в России, где в эти дни вновь заактивничали прикормленные Баку и Анкарой так называемые эксперты, кажется, что, сдав Арцах и Армению, Россия сможет спокойно жить, то это далеко не так. В планах Турции ликвидация не только армянского фактора в регионе, но и российского присутствия на Южном Кавказе, а по возможности - и развал России. Не стоит им забывать об угрозах турецкого руководства "развалить Россию посредством проживающего в этой стране мусульманского населения".

Гаянэ Мовсесян