Враг повсюду будет валяться под нашими ногами: президент Арцаха

Тысячи добровольцев из Арцаха и Армении уже вступили в ряды Армии обороны. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Дорогие соотечественники, тысячи добровольцев уже вступили в ряды Армии обороны. Хотя я официально объявляю о мобилизации, часто они прибывают в военные комиссариаты раньше, чем их призывают. Приезжает много людей из Армении, у нас сотни заявок из диаспоры. Единство и коллективная воля наших соотечественников делают нашу победу неотвратимым», - написал Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что победа за нами.

«Сегодня мы сильнее, чем когда-либо, как наши горы, и враг повсюду будет валяться под нашими ногами», - сказал президент Арцаха.