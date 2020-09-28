Григор-Петрос ХХ в письме Пашиняну выразил поддержку Армении и Арцаху

Патриарх Дома Киликийского Армянской Католической церкви Его Преосвященство Григор-Петрос ХХ Капроян направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, выразив свою поддержку Армении и Арцаху.

Как сообщает Арменпресс, Григор-Петрос ХХ написал в письме, что они внимательно и с беспокойством следят и продолжают следить за нападением Азербайджана на Арцах, что является нарушением международных норм в области прав человека.

«Мы с тревогой следим за угрожающим развитием нападения на Арцах и в направлении Армении. Выражаем нашу поддержку нашим сестрам и братьям в Арцахе и Армении, храброй армии, также поддерживаем все меры, которые вы инициируете для обеспечения безопасности Родины и Арцаха», - говорится в письме.

Григор-Петрос ХХ подчеркнул, что они молятся и просят Всевышнего помочь восстановить мир между всеми народами, защитить сынов первой христианской нации.