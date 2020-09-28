Заявление Эрдогана лишь подливает масла в огонь: депутат Госдумы РФ

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о ситуации в Нагорном Карабахе лишь подливает масла в огонь в и без того сложной ситуации. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с РИА новости заявила член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина.

"Эрдоган пытается укрепить свой "силовой" имидж, однако он не может не понимать, что новая война между Арменией и Азербайджаном невыгодна никому, в том числе и Турции. Неужели Эрдогану мало потока беженцев из Сирии, в появлении которого во многом виноват он сам?" - сказала депутат.

По мнению Паниной, такие заявления носят опасный характер. Она подчеркнула, что вместо попыток прекратить кровопролитие, такие заявления "лишь подливают масло в огонь, толкая стороны к необдуманным действиям".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен раз и навсегда в пользу Азербайджана, и призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ не давать ему советов.