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Азиатские индексы - 28-09-20

Азиатские индексы - 28-09-20

ТОКИО, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.32% и составил 23511.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.69% и составил 1661.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.06% и составил 3217.53 пункта, а HANG SENG вырос на 1.04% и составил 23476.05 пункта.


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