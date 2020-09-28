Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 298

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 298, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 5 552 человек.

За сутки также от коронавируса вылечились 148 человек. Общее число излечившихся составило 2 054. Скончались еще трое - всего 31 человек.

В карантине в данное время находятся 5 637 человек, в стационарах 836, в гостиницах под наблюдением врачей 800 человек.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчера, 27 сентября, в Грузии было выявлено 294 новых случая инфицирования COVID-19.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.