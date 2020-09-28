Валентина Матвиенко призвала стороны конфликта прекратить огонь и вернуться к переговорам

Председатель Совета Федерации СФ РФ, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко выступила с заявлением в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Как председатель Межпарламентской Ассамблеи СНГ хотела бы передать чувства искренней тревоги и глубокой озабоченности, с которыми ко мне обращаются сейчас многие мои коллеги по нашему парламентскому сообществу в связи с последними трагическими событиями вокруг Нагорного Карабаха и которые я полностью разделяю.

Ситуация крайне опасная, она чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией», - как сообщает Арменпресс, отметила она.

Матвиенко отметила, что у этого конфликта нет и не может быть военного решения.

«В этой связи хотела бы прежде всего призвать стороны к немедленному прекращению огня. Любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе — среди мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями», - заявила спикер СФ ФС РФ.

Валентина Матвиенко призвала все ответственные мировые силы воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Призываем все ответственные мировые силы воздержаться от любых форм вмешательства в этот конфликт, отстаивая линию международного сообщества на безусловный приоритет прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ», - говорится в ее заявлении.