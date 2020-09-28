Эксперты утверждают, что Россия и Чехия готовятся открыть авиасообщение

Авиаперевозчики России и Чехии сообщают о перезапуске рейсов между Москвой и Прагой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

Компания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага – Москва – Прага 4 октября. По информации перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Продажа билетов уже открыта. Начиная с 25 октября в расписании Czech Airlines рейсы в Москву стоят уже ежедневно.

По данным источников ассоциации, с 1 октября намерен перезапустить маршрут в Прагу и "Аэрофлот". Но пока его нет в расписании. На условиях паритетности российская авиакомпания также будет летать в Чехию дважды в неделю.

Эксперты обращают внимание на то, что власти России и Чехии пока официально не подтвердили восстановление двустороннего авиасообщения. Кроме того, как в случае с другими европейскими странами, например, со Швейцарией, речь идет о перемещении между странами лишь некоторах категорий граждан.

"История с Чехией также пока не про туризм. Это гуманитарные цели, воссоединение семей, учеба, лечение. Если раньше такие путешественники ждали вывозных рейсов, то после их отмены с 21 сентября при наличии соответствующих причин можно приобрести билеты на регулярные полеты. Однако просто купить билет недостаточно. Нужно документально подтвердить основание для выезда в Чехию", – говорит один из представителей российской авиаотрасли.