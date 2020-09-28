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Умер фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян

Умер фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян

Российский фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян умер в Москве. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила его дочь Марина.

Мусаэльяну был 81 год. Из них почти 60 лет он проработал в ТАСС.

Мусаэльян пришел в Фотохронику в 1960 году. Он работал в Звездном городке и снимал репортажи на самые разные темы - подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство Байконура. Позднее на протяжении 14 лет Мусаэльян работал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

 


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