Умер фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян
16:28, 28 Сентябрь, 2020
Российский фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян умер в Москве. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила его дочь Марина.
Мусаэльяну был 81 год. Из них почти 60 лет он проработал в ТАСС.
Мусаэльян пришел в Фотохронику в 1960 году. Он работал в Звездном городке и снимал репортажи на самые разные темы - подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство Байконура. Позднее на протяжении 14 лет Мусаэльян работал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
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