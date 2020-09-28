В танковой атаке Азербайджан потерял 10 единиц техники

Вооруженные силы Азербайджана предприняли танковую атаку на юго-восточном участке фронта, но встретили отпор и потеряли 10 единиц техники. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Боевые действия продолжаются. Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем подразделений Армии обороны», - написала она.