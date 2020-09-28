Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

В танковой атаке Азербайджан потерял 10 единиц техники

В танковой атаке Азербайджан потерял 10 единиц техники

Вооруженные силы Азербайджана предприняли танковую атаку на юго-восточном участке фронта, но встретили отпор и потеряли 10 единиц техники. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Боевые действия продолжаются. Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем подразделений Армии обороны», - написала она.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации