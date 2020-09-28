Карабахский конфликт невозможно решить силовым путем: Дмитрий Медведев

Нагорно-карабахский конфликт нельзя урегулировать силовым путем, урегулирование должно осуществляться исключительно политическими и дипломатическими средствами. Об этом, как сообщает «Арменпресс», написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети “Вконтакте”.

“Новая фаза напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта снова привела к кровопролитию и к гибели людей. Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен с помощью силы. Урегулирование должно осуществляться исключительно политическими и дипломатическими средствами”, - написал Медведев.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ призвал конфликтующие стороны в Карабахе успокоиться, остановить эскалацию, воздержаться от воинственной риторики, иначе катастрофы не избежать.

“Я убеждался в этом много раз, в том числе, и когда был посредником от Российской Федерации на переговорах между лидерами двух стран. Теперь все стороны должны успокоиться”, - написал Медведев.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.