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Brent подешевела до $41,64 за баррель

Brent подешевела до $41,64 за баррель

Котировки нефти снижаются в понедельник на сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,67%), до $41,64 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,02 (0,05%).

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,32 (0,8%), до $39,93. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,06 (0,2%),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.

 


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