Армия обороны НКР наносит сокрушительные контрудары азербайджанским войскам

Армянская сторона на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан противодействует азербайджанской армии, состоящей из различных турецких террористических группировок.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник главного информационного управления аппарата президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Вопреки активной дезинформации, распространяемой Азербайджаном, отмечу, что противник на передовой не имеет успехов. Азербайджанские войска, состоящие из различных турецких террористических группировок, повсюду сталкиваются с мощными и сокрушительными ударами Армии обороны”, - написал Погосян.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.

Лилит Демурян