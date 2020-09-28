Россия в июле поставила в Китай рекордный объем СПГ

Выход российских заводов сжижения природного газа из плановых ремонтов и запуск навигации по Северному морскому пути позволили России нарастить поставки СПГ в Китай в июле 2020 года до рекордного значения.

Первую позицию на китайском рынке с большим отрывом занимает Австралия (3,279 млрд куб. м СПГ в июле). За ней следуют Малайзия (913 млн куб. м) и Индонезия (759 млн куб. м), от которых Россия с 717 млн куб. м отстоит совсем ненамного, свидетельствует статистика китайской таможни. Поставки российского СПГ в Китай пока что в два раза превосходят поставки трубопроводного газа (379 млн куб. м за июль),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По поставкам СПГ в Поднебесную России в июле удалось обойти крупнейшего в мире производителя - Катар, хоть и на долю процента.

Суммарно в июле Китай закупил 5,957 млн тонн или 7,828 млрд куб. м СПГ - это на 16% больше, чем годом ранее и на 18% больше, чем в июне.