Нет необходимости предоставления квартир или жилья жителям Арцаха: представитель МО

Жителям Арцаха пока нет необходимости предоставлять квартиры и жилье. Массовой эвакуации нет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

“К нам часто обращаются с предложениями предоставить дома и квартиры жителям Арцаха. Скажу, что в этом нет необходимости, если будет, об этом будет официально объявлено. Правительство Армении и соответствующие органы работают, и будут работать в этом направлении. При необходимости они проинформируют, сколько нужно гостевых домов, для людей какого возраста и какого количества”, - сказал Ованнисян.

По его словам, в Арцахе нет массовой эвакуации, что информация, распространяемая азербайджанскими СМИ - ложная.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.

Лилит Демурян