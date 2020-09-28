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Китай призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе

Китай призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе

Правительство Китая призывает Армению и Азербайджан к скорейшей деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе и урегулированию разногласий путем диалога. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Китай полагает, что поддержание мира и стабильности в регионе отвечает интересам всех сторон, включая Армению и Азербайджан. Надеемся, что соответствующие стороны будут проявлять сдержанность и примут меры для того, чтобы избежать дальнейшего усиления трений", - указал он.

"Выражаем надежду на то, что они урегулируют разногласия путем политического диалога", - добавил дипломат.


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