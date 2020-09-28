Парламент Армении созвал внеочередное заседание: он осуждает военную агрессию Азербайджана

Национальное собрание Армении созвало внеочередное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания включен один вопрос - проект заявления Национального собрания об осуждении военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, развязанной 27 сентября 2020 года.