Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Саакашвили призвал власти Украины не следовать слепо директивам Европы

Саакашвили призвал власти Украины не следовать слепо директивам Европы

Властям Украины не следует слепо выполнять все требования европейских институтов, так как некоторые из них носят сомнительный характер и только вредят стране. Такое мнение в эфире телеканала "Украина-24" выразил глава Национального комитета реформ Михаил Саакашвили.

"Украинским властям нельзя слепо следовать европейским директивам, иногда идиотским", - сказал он. По мнению политика, копирование законов европейских стран только ухудшит ситуацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Если Украина, уточнил он, примет законы Австрии или Швеции, то украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом Саакашвили выразил сожаление, что не все украинские политики это понимают.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации