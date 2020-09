Общенациональный сбор средств: ЦБ представляет банковские данные

Для желающих сделать вклад на счет Всеармянского фонду “Айастан” Центральный банк Армении представляет банковские данные для осуществления переводов.

“Для переводов в драмах использовать следующий счет в Центральном банке Республики Армения

103003240159 Всеармянский фонд “Айастан”, отмечая цель “Мы и наши границы. Общенациональный сбор средств

Для переводов в евро применять нижеприведенные банковские данные:

EUR

Correspondent bank: Commerzbank , Frankfurt

SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101EUR

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code:CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003249150

All-Armenia Fund

Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign

Для переводов в долларах США применять нижеприведенные банковские данные:

USD

Correspondent Bank: JPM Chase Bank N.A, New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code:CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign

Для переводов в рублях применять нижеуказанные банковские данные:

RUB

Банк корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

БИК 044525362

К/С 30101810800000000362 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Банк получателя

К/С 30111810400000000002

Центральный Банк Республики Армения

ИНН 9909106378

КПП 774487001

Получатель:

Счет: 103003248152

Общеармянский фонд

Назначение платежа: “Мы и наши границы. Общенациональный сбор средств”

All-Armenian Fund

Details of payment: We are our borders Global fundraising campaign", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении Центрального банка.

Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.