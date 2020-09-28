Общенациональный сбор средств: ЦБ представляет банковские данные
Для желающих сделать вклад на счет Всеармянского фонду “Айастан” Центральный банк Армении представляет банковские данные для осуществления переводов.
“Для переводов в драмах использовать следующий счет в Центральном банке Республики Армения
103003240159 Всеармянский фонд “Айастан”, отмечая цель “Мы и наши границы. Общенациональный сбор средств
Для переводов в евро применять нижеприведенные банковские данные:
EUR
Correspondent bank: Commerzbank , Frankfurt
SWIFT code: COBADEFF
Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101EUR
Central Bank of the Republic of Armenia
SWIFT (BIC) code:CBRAAM22
Beneficiary: Acc. 103003249150
All-Armenia Fund
Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign
Для переводов в долларах США применять нижеприведенные банковские данные:
USD
Correspondent Bank: JPM Chase Bank N.A, New York
SWIFT code: CHASUS33
Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782
Central Bank of the Republic of Armenia
SWIFT (BIC) code:CBRAAM22
Beneficiary: Acc. 103003241157
All-Armenian Fund
Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign
Для переводов в рублях применять нижеуказанные банковские данные:
RUB
Банк корреспондент:
Межгосударственный Банк, Москва
БИК 044525362
К/С 30101810800000000362 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Банк получателя
К/С 30111810400000000002
Центральный Банк Республики Армения
ИНН 9909106378
КПП 774487001
Получатель:
Счет: 103003248152
Общеармянский фонд
Назначение платежа: “Мы и наши границы. Общенациональный сбор средств”
All-Armenian Fund
Details of payment: We are our borders Global fundraising campaign", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении Центрального банка.
Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. С армянской стороны есть 31 погибших и более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. 27 сентября армянская сторона уже сообщила имена 16 погибших, есть более 100 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.
В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла около 200 человеческих потерь. ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 27 БПЛА, 36 танков, боевую машину пехоты, а также 2 инженерных БТР и 11 единиц бронетехники. В результате возвращения подразделениями Армии обороны Арцаха ряда ранее потерянных позиций несколько десятков тел противника остались на армянской стороне.
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