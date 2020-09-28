В Японии рассказали о планах по развитию отношений с Россией

Токио намерен развивать отношения с Россией в различных областях, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы придаем важность отношениям с Россией, и изменений в этом нет. Исходя из государственных интересов, мы хотели бы в целом развивать японско-российские отношения в самых широких сферах, включая политику, экономику и культуру", — подчеркнул он на брифинге.

По его словам, Токио твердо придерживается основного курса на решение "территориального вопроса" и заключение мирного договора с Москвой. Он также напомнил, что сейчас японские власти согласовывают проведение телефонных переговоров с главами разных стран, среди которых и Россия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно о желании нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга провести разговор с Владимиром Путиным 29 сентября.