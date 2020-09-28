Парламентская группа дружбы Канада-Армения осудила агрессию Азербайджана

Депутат парламента Канады, руководитель группы дружбы Канада-Армения Брайан Мэй от имени всей группы дружбы на своей странице в Facebook опубликовал заявление, осуждающее агрессию Азербайджана, направленную против армян Арцаха и официально поддерживающую ее турецкую риторику. «Арменпресс» передает это заявление

"Сожалею, что Вы читаете об этом в такой сложной ситуации, учитывая слухи о последних боях между Арменией и Азербайджаном. От имени парламентской группы дружбы Канада-Армения осуждаю агрессию, развязанную Азербайджаном против армянского населения Нагорного Карабаха. Учитывая растущее число жертв, тот факт, что более ста человек уже получили ранения, а также ущерб, нанесенный городам и гражданской инфраструктуре, эти бои необходимо немедленно прекратить.

Парламентская группа дружбы Канада-Армения вместе со всем миром шокирована этим насилием. Правительство Канады вместе с правительствами других стран мира неизменно призывает к прекращению насилия и к постоянной защите местного гражданского населения. Мы все должны работать над защитой гражданского населения от военных действий, чтобы дети, в особенности, не становились жертвами боевых действий.

Данные, полученные сегодня из региона, вызывают беспокойство. Сообщения об использовании артиллерии, бронетехники, авиации и объявления военного положения непосредственно в зоне боевых действиях указывают на серьезность столкновений. Необходимо приложить все усилия для уменьшения возможности быстрого и неконтролируемого распространения этого конфликта.

Ситуация продолжает развиваться, но мы надеемся увидеть готовность соблюдать условия прекращения огня. Деятельность Минской группы ОБСЕ необходимо уважать и полностью поддерживать ее. У этого конфликта нет жизнеспособного военного решения.

Распространение агрессии, имевшей место в июле, возможно стало предотвратить, необходимо вновь предпринять аналогичные усилия. Риторика турецкого руководства, особенно ведущаяся по официальным каналам, абсолютно бесполезна, выходит за рамки дипломатических норм. Ни один политик или лидер не должны разжигать ненависть, публично унижать этнические или национальные группы или призывать к насильственному выселению гражданских лиц.

Парламентская группа дружбы призывает к прекращению боевых действий, немедленному восстановлению режима прекращения огня, обеспечению постоянной защиты гражданского населения, оказавшегося в центре насилия и оказанию содействия”, - говорится в заявлении группы дружбы.