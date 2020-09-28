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В Армении подтверждено 174  случая COVID-19, выздоровели 52 человека

В Армении подтверждено 174  случая COVID-19, выздоровели 52 человека

В Армении по состоянию на 28 сентября всего подтверждено 49 574 случая COVID-19, из которых  43 665 больных уже выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 657 пациента. За последние сутки проведено 1 935 тестов, а в общем счете 286 161.

Таким образом, выявлено 174 новых случая заражения, 52 больных выздоровели.  

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 957 летальных исходов (увеличились на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 79 и 73 лет и женщины 58, 60, 84, 74 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 295 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян


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