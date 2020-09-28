Трамп заявил о мирной передаче власти после выборов, выразив уверенность в своей победе

Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье о "дружественной" передаче власти после выборов в ноябре, выразив при этом уверенность в своей победе на них.

"Я думаю, мы одержим грандиозную победу. Не будет передачи, потому что я не могу себе представить, чтобы мы называли передачей, если мы выиграем. Когда они говорят о том, будет ли дружественная передача власти... Конечно, будет", - сказал действующий глава государства.

Ранее республиканец Трамп допускал, что исход предстоящих в ноябре выборов определит лишь Верховный суд США. Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из-за пандемии. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования мертвых душ, а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.