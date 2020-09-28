WSJ: США предупредили Ирак о возможности закрытия посольства в Багдаде

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирака о готовности закрыть свое посольство в стране, если они не обеспечат прекращение ракетных обстрелов, которые могут угрожать американской стороне. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По словам ее источников из числа американских официальных лиц, госсекретарь США Майкл Помпео ранее уведомил об этом во время телефонных разговоров иракского президента Бархама Салеха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточнили источники издания среди иракских чиновников, администрация Трампа сообщила, что уже "делает предварительные шаги", которые могут позволить "закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле". "Нам говорят, что это поэтапное закрытие посольства в течение двух или трех месяцев", - приводятся в материале слова иракского официального лица. Данный чиновник предположил, что речь может идти и о выводе американских сил из страны.