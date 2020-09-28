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Глава МИД Армении провел телефонные разговоры коллегами из США, Канады, Ирана и Греции

Глава МИД Армении провел телефонные разговоры коллегами из США, Канады, Ирана и Греции

Министр иностранных дел Армении провел телефонные разговоры со своими коллегами из США, Канады, Ирана и Греции о ситуации, возникшей вследствие развязанной Азербайджаном военной агрессией против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«По поводу ситуации, возникшей вследствие развязанной Азербайджаном военной агрессией против Арцаха, министр иностранных дел Армении провел телефонные разговоры с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом и министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом», - написала Нагдалян.


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