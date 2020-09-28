Forbes затронул тему развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха 

Авторитетный журнал Forbes опубликовал обширную статью об истории агрессии Азербайджана против Арцаха и истории нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, статья называется «Танки горят, когда азербайджанские войска атакуют армянские войска в Нагорном Карабахе».

В начале статьи отмечается, что утром 27 сентября вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из различного оружия по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Атака началась всего через два месяца после июльской атаки Азербайджана.

По данным Forbes, в результате боевых действий пострадало мирное население, и Россия и Турция могут быть вовлечены в конфликт в защиту конфликтующих государств.

В статье говорится о действиях, развязанных Азербайджаном в июле в направлении Тавушской области на границе с Арменией, а также об истории нагорно-карабахской проблемы от арцахского движения до наших дней.