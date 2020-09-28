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Маилян считает международное признание Арцаха лучшим шагом по сдерживанию агрессии Азербайджана

Маилян считает международное признание Арцаха лучшим шагом по сдерживанию агрессии Азербайджана

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян считает, что в настоящий момент международное признание Арцаха будет лучшим шагом по сдерживанию агрессии Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Маилян сказал об этом на пресс-конференции 28 сентября.

«Международное признание Республики Арцах станет лучшим сдерживающим фактором агрессии Азербайджана. Сегодня были обсуждения в Национальном Собрании Армении, был задан вопрос премьер-министру Армении, который не исключил, что стоит как минимум обсудить вопрос признания Арцаха Арменией», - сказал Маилян.

Глава МИД Арцаха отметил, что одним из доказательств агрессии Азербайджана стал тот факт, что на 1 октября был запланирован мониторинг линии соприкосновения наблюдателями ОБСЕ, от чего Азербайджан отказался, чтобы наблюдатели не зафиксировали накопление сил.


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