Маилян считает международное признание Арцаха лучшим шагом по сдерживанию агрессии Азербайджана

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян считает, что в настоящий момент международное признание Арцаха будет лучшим шагом по сдерживанию агрессии Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Маилян сказал об этом на пресс-конференции 28 сентября.

«Международное признание Республики Арцах станет лучшим сдерживающим фактором агрессии Азербайджана. Сегодня были обсуждения в Национальном Собрании Армении, был задан вопрос премьер-министру Армении, который не исключил, что стоит как минимум обсудить вопрос признания Арцаха Арменией», - сказал Маилян.

Глава МИД Арцаха отметил, что одним из доказательств агрессии Азербайджана стал тот факт, что на 1 октября был запланирован мониторинг линии соприкосновения наблюдателями ОБСЕ, от чего Азербайджан отказался, чтобы наблюдатели не зафиксировали накопление сил.