Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+

Единый армянский информационный центр опубликовал видео, на котором показаны потери азербайджанской живой силы и военной техники в результате действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября.

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