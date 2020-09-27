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Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+

Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+

Единый армянский информационный центр опубликовал видео, на котором показаны потери азербайджанской живой силы и военной техники в результате действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября.


ВНИМАНИЕ! Видео содержит чувствительный контент и не предназначено для несовершеннолетних.


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