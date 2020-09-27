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В результате контратаки Армия обороны Арцаха захватила 11 единиц бронетехники противника

В результате контратаки Армия обороны Арцаха захватила 11 единиц бронетехники противника

В результате контратаки подразделения Армии обороны Арцаха (НКР) захватили 11 единиц бронетехники противника с боекомплектами, в том числе БМП-3.

Как сообщает "Арменпресс", об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. 


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