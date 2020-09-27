Из Арцаха в Армению перевезены 18 раненых, в том числе 7 гражданских лиц

По состоянию на 21:00 часов, 27 сентября, 18 пострадавших были доставлены из Республики Арцах в различные медицинские организации Армении, из них 7 мирных жителей и 11 военнослужащих. У большинства из них осколочные ранения разной степени. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.

Состояние здоровья 9 пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, 3 пострадавших - средней тяжести, 2 пострадавших - тяжелое, 2 пострадавших - крайне тяжелое, один пострадавший обследуется, еще один уже выписался.

«По поручению министра здравоохранения Арсена Торосяна работа ведется в разных направлениях. Человеческие и технические ресурсы системы здравоохранения служат для оказания медицинской помощи и услуг пострадавшим в результате боевых действий», - отмечается в сообщении.