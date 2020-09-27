Это не «столкновения», армяне подверглись нападению в Арцахе: Ким Кардашьян

Всемирно известная американская телезвезда Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам о том, что армяне подверглись нападению со стороны Азербайджана, это не «столкновения», и призвала обратиться с призывом к конгрессменам для предотвращения дальнейшей эскалации в Карабахе.

Как сообщает Арменпресс, Кардашьян отметила, что в сложившейся ситуации нужно требовать от американских властей обращения к Баку с требованием прекратить боевые действия. Кроме того, она уверена, что США должны прекратить оказывать Азербайджану военную помощь, используемую для нападений на Армению.

Кардашьян призвала отправить в регион международных наблюдателей для расследования и сочла нужным использовать международные политические и дипломатические меры для предотвращения эскалации конфликта и трагедии.

«Армяне подверглись нападению в Арцахе, мы молимся за отважных мужчин и женщин, рискующих своей жизнью во имя защиты Арцаха и Армении», - подчеркнула Кардашьян.