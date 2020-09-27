Предотвращена попытка врага взять под контроль гору Мрав

Во время провокационных действий на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана противник попытался взять под контроль гору Мрав, но был отброшен. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал и.о. начальника управления информации Армии обороны Арцаха Сурен Сарумян.

«Враг попытался взять под контроль гору Мрав, но был отброшен. Гора была и остается под контролем Арцаха», - сказал Сарумян.