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Предотвращена попытка врага взять под контроль гору Мрав

Предотвращена попытка врага взять под контроль гору Мрав

Во время провокационных действий на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана противник попытался взять под контроль гору Мрав, но был отброшен. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал и.о. начальника управления информации Армии обороны Арцаха Сурен Сарумян.

«Враг попытался взять под контроль гору Мрав, но был отброшен. Гора была и остается под контролем Арцаха», - сказал Сарумян.


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