Премьер-министр провел встречу с руководящим составом министерства обороны и ВС

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство обороны и провел встречу с руководящим составом Вооруженных сил во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном и заместителем министра обороны Габриелем Балаяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, высший офицерский состав ВС Армении представил премьер-министру оперативную ситуацию, сложившуюся вследствие развязанных противником военных действий на всей линии соприкосновения, а также осуществляемые армянскими Вооруженными силами карательные меры по сдерживанию действий противника и соразмерные действия.

Премьер-министр Пашинян отметил, что задача Вооруженных сил Республики Армения одна - победа, и весь армянский народ, как всегда, поддерживает армию.