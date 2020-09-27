Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Премьер-министр провел встречу с руководящим составом министерства обороны и ВС

Премьер-министр провел встречу с руководящим составом министерства обороны и ВС

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство обороны и провел встречу с руководящим составом Вооруженных сил во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенантом Оником Гаспаряном и заместителем министра обороны Габриелем Балаяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, высший офицерский состав ВС Армении представил премьер-министру оперативную ситуацию, сложившуюся вследствие развязанных противником военных действий на всей линии соприкосновения, а также осуществляемые армянскими Вооруженными силами карательные меры по сдерживанию действий противника и соразмерные действия.

Премьер-министр Пашинян отметил, что задача Вооруженных сил Республики Армения одна - победа, и весь армянский народ, как всегда, поддерживает армию.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации