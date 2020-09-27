Потерь противника намного больше: премьер-министр Республики Армения

Все необходимые команды и инструкции даны. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в заключение своего выступлении в Национальном собрании.

“Я хочу, чтобы все было ясно. Даны все необходимые команды и инструкции. Пожалуйста, не сомневайтесь в этом ни на секунду. С другой стороны, мы должны понимать, что имеем дело с очень глубоко подготовленной атакой. Это не одноактная атака, противодействие ей также не будет комбинацией в одно действие. У нас есть потери, у противника их больше потерь, у нас есть потери техники, у врага намного больше. Это развивающаяся ситуация, мы должны выстоять”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что мы не имеем права податься страху.

Премьер-министр Республики Армения заявил, что парламент Армении единодушен в этом процессе. Он приветствует волю, выраженную и внепарламентскими политическими силами в защиту Республики Армения, Республики Арцах и Армянской армии. Он приветствует все организации и лиц диаспоры, которые наравне с нами с той же интенсивностью работают над решением этой проблемы.

Нас невозможно победить. Да здравствует победа, которой мы добьемся вместе, плечом к плечу, нашим общим умом”, - добавил премьер-министр Республики Армения.