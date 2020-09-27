Парламентская оппозиция предлагает начать процесс признания Арцаха

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Руководитель фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания РА Эдмон Марукян призывает к признанию независимости Арцаха.

«Я призываю к плану признания независимости Арцаха с его последствиями. Возможность открыта, давайте обсудим, мы находимся в большой войне, и когда мы это сделаем? Армянскому народу некуда возвращаться, мы должны идти вперед», - сказал Эдмон Марукян в своем выступлении в Национальном Собрании.

Как сообщает Арменпресс, он подчеркнул, что армянский народ должен решить этот вопрос, а не оставлять его следующим поколениям. По мнению представителя парламентской оппозиции, окончательно вопрос должен быть решен посредством этой войны.

"Мы больше терпеть не можем. Я думаю, мы потеряли то, что должны были потерять. Мы годами говорим, что давайте сохраним хрупкий мир во время переговоров. Господин премьер-министр, отдайте приказ двигаться вперед. Если мы оставим историю наполовину законченной, мы продолжим истекать кровью, а мы истекаем кровью более 25 лет. Мы должны защищать свои права, чтобы никто не мог нас осудить. Да, мы нация, которая видела геноцид; сегодня виновные в том же геноциде хотят снова совершить геноцид через 100 лет. Мы защищаемся от геноцида. Как дипломатическая, так и политическая поддержка делают свое дело, они сильны, мы все едины как никогда», - сказал Эдмон Марукян.

Член фракции НС «Процветающая Армения» Наира Зограбян в своем выступлении заявила, что согласна с оценками коллеги, то есть армянскому народу некуда отступать.

«Каждый из нас должен делать свою работу. Как председатель Постоянного комитета по правам человека и связям с общественностью, я уже обратился ко всем европейским структурам и политическим группам, четко представив ситуацию и недопустимое участие Турции. Да, меня не устраивает изящная дипломатическая риторика международных организаций, такой способ регулярно ставить знак равенства между сторонами», - сказала Наира Зограбян.

Она подчеркнула, что в настоящее время идет война, Азербайджан плюнул на все международные договоры и конвенции.

«Как представитель партии «Процветающая Армения» предлагаю подумать о том, чтобы процесс признания Арцаха начался прямо сейчас. Это не нацелено на международное сообщество, мирный процесс. Достаточно того, что мы имеем дело с врагом, с которым невозможно говорить на языке мира», - сказала она. Наира Зограбян подчеркнула, что международное сообщество должно оценить прямое участие Турции в этом процессе.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Противник несет большие потери живой силы и брони. Армянская сторона уничтожила подполковника Вооруженных сил Азербайджана. По предварительным данным, на счету армянской стороны 16 пострадавших и более 100 раненых.