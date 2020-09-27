ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджанские хакеры пытались взломать сайт государственного информационного агентства Арменпресс, но не смогли отомстить сторонней системе защиты. По словам директора «Арменпресс» Арама Ананяна, это очередной жалкий шаг врага.

“Не имея возможности взломать нашу систему безопасности, азербайджанские хакеры приняли меры против стороннейпринадлежащей третьей стороне системы защиты, которую информационное агентство Арменпресс и многие другие наши партнеры фактически не могут контролировать. Мы делаем все возможное, чтобы очень быстро вернуться. Совершенное действие - еще один жалкий, малодушный, трусливый шаг, который полностью характеризует поведение нашего врага. Попытка скрыть собственное поражение с помощью хакерской атаки должна просто рассмешить. Особенно, если атака была совершена на услугу третьей стороны”, - сказал Ананян.

Арам Ананян добавил, что сегодня количество людей, заходящих на сайт Арменпресс из Азербайджана велико, и режим, который держал свой народ в страхе и ограничениях, не нашел другого выхода и был вынужден пойти на нелепые шаги.

«Мы сожалеем о неудобствах, понесенных читателями, мы продолжим предоставлять оперативную и достоверную информацию нашим читателям в Армении и за рубежом», - заключил Арам Ананян.