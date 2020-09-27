Азербайджан планирует провокацию в направлении Нахиджевана: infoteka24

Вооруженные силы Азербайджана планируют провокацию в направлении Нахиджевана. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает сайт infoteka24.

Утверждается, что целью спланированной провокации является обвинение Армении в нападении на Нахиджеван, вовлечение Турции в конфликт с целью размещения на его территории турецких войск. Такое заявление планируется сделать после заседания Совета безопасности Азербайджана.

Сайт добавляет, что подобные действия являются продолжением провокации в Арцахе, в направлении которого азербайджанские войска начали военные действия.