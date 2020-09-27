Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Азербайджан планирует провокацию в направлении Нахиджевана: infoteka24

Азербайджан планирует провокацию в направлении Нахиджевана: infoteka24

Вооруженные силы Азербайджана планируют провокацию в направлении Нахиджевана. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает сайт infoteka24.

Утверждается, что целью спланированной провокации является обвинение Армении в нападении на Нахиджеван, вовлечение Турции в конфликт с целью размещения на его территории турецких войск. Такое заявление планируется сделать после заседания Совета безопасности Азербайджана.

Сайт добавляет, что подобные действия являются продолжением провокации в Арцахе, в направлении которого азербайджанские войска начали военные действия.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации