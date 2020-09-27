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Даны соответствующие указания для обеспечения крепкого тыла армии: Премьер-министр РА

Даны соответствующие указания для обеспечения крепкого тыла армии: Премьер-министр РА

В ходе заседании Совета безопасности Армении были даны соответствующие поручения по обеспечению нормального функционирования страны и сильной поддержки армии в тылу.

Как  передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на внеочередном заседании Национального собрания, отвечая на вопрос депутата фракции "Просвещенная Армения" Аркадия Хачатряна.

«Состоялось заседание Совета безопасности, даны соответствующие поручения, в том числе по экономическим направлениям, чтобы мы могли обеспечить нормальное функционирование нашей страны, сильную поддержку армии в тылу. И нам есть над чем поработать в экономическом, психологическом и информационном плане. Мировое сообщество начало реагировать, эти реакции нейтральны, за исключением реакции Турции, которая явно усугубляет ситуацию, подавая заявки на вмешательство в ситуацию, если не сказать больше - что она причастна к ситуации. И мы также обязаны должным образом  представить международному сообществу и эту информацию, объяснить, что происходит, особенно что происходит в широком - региональном контексте», - сказал премьер-министр РА.


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