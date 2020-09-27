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Армия обороны НКР сбила 3 вертолета, около 20 БПЛА,30 танков и БМП противника

Армия обороны НКР сбила 3 вертолета, около 20 БПЛА,30 танков и БМП противника

Подразделения специального назначения Азербайджанской Республики в сопровождении мотострелковых и бронетанковых подразделений перешли к широкомасштабному наступлению на Южном, Северном и Юго-Восточном направлениях Арцаха. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал замминистра обороны Республики Арцах Артур Саркисян.

“На данный момент продолжаются ожесточенные бои по всем указанным фронтам”, - сказал Артур Саркисян.

По словам заместителя министра обороны Республики Арцах, противник понес большие потери в живой силе и в бронетехнике.

“По уточненным данным, подразделения Армии обороны, применив средства противовоздушной обороны,  сбили 3 вертолета, около 20 БПЛА, в том числе и ударных, 30 танков и пехотных боевых машин”, - сказал замминистра обороны Республики Арцах.


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